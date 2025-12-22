Свищев рассказал, когда будет принят закон о возвращении пива на стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв рассказал, когда будет принят закон о возвращении пивных напитков на российские стадионы.

© ФК «Зенит»

«К Новому году точно нет. Комитет по экономической политике дал мне чёткое понимание, что всё переносят на следующий сезон. Я сделал всё, что мог. Все за, но всё-таки решение пока нет команды на продвижение этого законопроекта», — заявил Свищёв.

Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что законопроект по возвращению продажи пива на аренах России готовится к рассмотрению во втором чтении.

Продажа пива на российских спортивных объектах и во время спортивных мероприятий, в том числе во футбольных матчей, запрещена на протяжении 20 лет, начиная с 2005 года. В последние годы неоднократно обсуждалось снятие запрета.

Против возврата продажи пива традиционно выступают Минздрав РФ и федеральный проект «Трезвая Россия».