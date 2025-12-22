Полицейские остановили потасовку на спортивном турнире в Крыму

Сотрудники полиции применили спецсредства, чтобы остановить потасовку на спортивных соревнованиях в Республике Крым, сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

Как ранее сообщалось в соцсетях, борцы подрались на соревнованиях "Куреш-2025", видео с прямой трансляции опубликовано в Telegram-каналах. Потасовку начал один из спортсменов, за что получил желтую карточку, однако конфликт быстро перерос в массовую потасовку.

"В селе Перово при проведении спортивных соревнований произошел инцидент, где во время поединка между двумя спортсменами произошел словесный конфликт. Впоследствии конфликт перерос в потасовку и с другими спортсменами. Сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району оперативно вмешались. Применив специальные средства, правоохранители смогли быстро локализовать конфликт и восстановить порядок", - сообщили в МВД.

В отношении зачинщика потасовки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Сейчас в полиции решается вопрос о привлечении организаторов соревнований к административной ответственности по ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований).