Дегтярев: Россия продолжает укреплять авторитет в международном спорте

Россия продолжает укреплять свой авторитет в международном спорте как в области борьбы с допингом, так и на глобальной арене. Об этом на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Министерство спорта России намерено продолжить активно укреплять авторитет нашей страны как в области борьбы с допингом в спорте по линии ЮНЕСКО, так и на глобальной международной спортивной арене", - заявил Дегтярев.

В октябре Дегтярев сообщил, что Россия впервые с 2022 года вошла в комитет по утверждению проектов фонда для искоренения допинга в спорте Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

