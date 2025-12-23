Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня в городе Помпеи
71-летний актер Джеки Чан поучаствовал в эстафете огня Олимпийских игр в городе Помпеи.
Вместе с ним факел между руинами древнего города пронесли фехтовальщик Сандро Куомо, пловчиха Иммаколата Черасуоло и факелоносец Мария Маринелла Биакка.
Далее олимпийский огонь отправится в Неаполь, где эстафету примут футболисты Фабио Каннаваро и Чиро Феррара.
В общей сложности олимпийский огонь преодолеет 12 000 км по территории 110 итальянских провинций. В конце он будет доставлен на стадион «Сан-Сиро» в Милане, где 6 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр.
