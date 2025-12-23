Гонщиков команды "Падовани" обстреляли из пистолета во время тренировки

Газета.Ru

Водитель грузовика совершил огнестрельное нападение на гонщиков итальянской велокоманды «Падовани», сообщает Le Figaro.

Велогонщиков обстреляли из пистолета во время тренировки
© РИА Новости

Инцидент состоялся 22 декабря во время тренировочного заезда вдоль берега озера Гарда. Спортсмены проезжал вдоль трассы, когда обгонявший их водитель сбавил скорость, опустил окно и произвел как минимум один выстрел с близкого расстояния. В результате случившегося никто не пострадал.

«Видеозапись вчерашнего нападения на наших спортсменов во время тренировки в долине Адидже шокирует. Мы потеряли дар речи перед лицом такого бессмысленного поступка», — заявили в пресс-службе команды.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Главное сейчас
Главное сейчас