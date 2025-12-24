«От таких роковых совпадений неуютно! Серой тянет!» Адвокат рассказала историю о Тимме

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, поделилась деталями из жизни игрока.

© Чемпионат.com

«Чем дальше, тем больше я вижу в этой истории мистического и рокового! Когда Тимма приехал играть в «Химки», один из игроков получил травму, и руководство разрешило ему процесс реабилитации пройти дома. У этого игрока на срок контракта с «Химками» была арендована квартира, в которую и заехал Тимма! Как вы думаете? Где территориально поселился баскетболист? Верно! В «Алых парусах»! С будущей вдовицей он тогда знаком не был! Не знаю, как вам, а мне от таких роковых совпадений крайне неуютно! Серой тянет! Итак, ждём, следим и верим! Весь процесс мы будем освещать детально и держать всех в курсе! Спасибо, что остаётесь с нами, друзья!» — написала Гаврилова на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что за время супружеской жизни Тимма и Анна Седокова обзавелась несколькими объектами недвижимости в Москве. В их число вошли и элитные апартаменты в ЖК «Алые паруса», купленные в 2022 году. Незадолго до расторжения брака Седокова якобы реализовала этот актив за 130–150 млн рублей, однако, по словам окружения баскетболиста, причитающуюся долю от продажи Янис так и не получил.