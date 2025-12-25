Мостовой назвал главное событие российского и мирового спорта в 2025 году

Александр Мостовой: «Рекорд Овечкина – главное событие российского и мирового спорта в 2025 году. Достижение Александра перевешивает все футбольные события»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал рекорд Александра Овечкина главным событием в 2025 году.
6 апреля капитан «Вашингтона» в матче против «Айлендерс» забил 895-й гол и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Рекорд Александра Овечкина – это главное событие российского и всего мирового спорта в 2025 году. Хотя во многих странах не играют в хоккей, но достижение Александра точно перевешивает все футбольные события. Это был вечный рекорд Гретцки. Оказалось, что он далеко не вечный. Даже не знаю, какое слово тут можно подобрать. Лично для меня все остальное уходит на второй план. В мировом футболе что-то значимое и было, может… Но история Овечкина – это что-то невероятное и неповторимое. Ближайшие лет 20-30 мы вряд ли увидим попытки хоккеистов НХЛ хотя бы приблизиться этому рекорду. Скорее всего, такого вообще не будет», – сказал Александр Мостовой.
