Тарасова считает незаконным отстранение российских фигуристов

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала незаконным отстранение российских фигуристов от выступления на международной арене. Ее слова передает Sport24.

«Не очень люблю верить в такое без официальной информации. Считаю, давно пора бы уже нас вернуть. Отстранение было незаконным, ни у кого нет полномочий выкинуть нашу страну из международного фигурного катания?» — заявила Тарасова.

Ранее стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям на ближайшем заседании в январе.

ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

