Губерниев назвал спортсмена года в России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову спортсменом 2025 года в России.

На чемпионате мира в Джакарте 25‑летняя россиянка завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке, а также стала второй в упражнениях на разновысоких брусьях.

— Кого бы назвали лучшим спортсменом 2025 года в России?

— Мальцев был бы точно одним из них. Это может быть Яна Бурлакова, Захар Петров, Ангелина Мельникова, Яна Егорян, Климент Колесников, Александр Овечкин, безусловно. Если выделять одного, то легче легкого назвать Овечкина, но это будет несправедливо. Пусть это будет Ангелина Мельникова — абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Мельникова — олимпийская чемпионка, серебряный и дважды бронзовый призер Игр, трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы.