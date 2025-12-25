Фетисов выбрал спортсмена года

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выбрал спортсмена 2025 года в России. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов назвал нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина лучшим. Он подчеркнул, что Овечкин превзошел бомбардирский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), который ранее казался недостижимым.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге. Канадец забил 894 шайбы в 1487 матчах в карьере.

В данный момент в активе Овечкина 988 шайб в НХЛ с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только Гретцки. За карьеру канадец забросил 1016 шайб.