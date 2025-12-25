«Локомотив» представил коллекцию модной одежды

«Локо» выпустил коллекцию одежды с исторической эмблемой клуба и отсылкой к форме 90-х. Овчинников поучаствовал в презентации
«Локомотив» выпустил эксклюзивную коллекцию одежды.
В презентации коллекции принял участие бывший вратарь клуба Сергей Овчинников, возглавивший молодежную академию железнодорожников в ноябре.
«Локомотив» и ПЛНБ Джинс представляют совместную коллекцию повседневной одежды. ПЛНБ – российский джинсовый бренд Владимира Янушкевича. Владимир болеет за «Локомотив» больше 20 лет. Поэтому эта история не «про коллаб», а про личную связь и точность в деталях. Коллекция произведена на востоке Москвы, в мастерской ПЛНБ. Ключевой элемент – историческая эмблема «Локомотива» 1996-1999 годов: точная визуальная цитата конца 90-х. Цветовые решения: красный, зеленый, черный, слоновая кость и темно-синий. Последний отсылает к экипировке «Локо» 90-х и к индиго – классическому красителю джинсовой нити. Премиальные материалы и работа. С любовью к деталям. Для своих», – говорится в сообщении «Локомотива».
Дркушич о Петербурге: «Лучший город в мире по инфраструктуре. Очень красивый, но погода здесь не очень»
Дасаев о том, что Бубнов назвал его «нулевым в пенальти»: «У человека беда с головой, что я сделаю? У меня были серии с «Динамо» Киев, где Блохин по 15-20 подряд забивал. Пусть статистику поднимет»
Оставить Рэшфорда – приоритет для Флика. «Барса» работает над соглашением (Маттео Моретто)
Дркушич о Петербурге: «Лучший город в мире по инфраструктуре. Очень красивый, но погода здесь не очень»
Дасаев о том, что Бубнов назвал его «нулевым в пенальти»: «У человека беда с головой, что я сделаю? У меня были серии с «Динамо» Киев, где Блохин по 15-20 подряд забивал. Пусть статистику поднимет»
Оставить Рэшфорда – приоритет для Флика. «Барса» работает над соглашением (Маттео Моретто)