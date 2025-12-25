Раскрыт заработок Плющенко на своей академии

Заработок двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на своей академии составил 57 миллионов рублей. Об этом сообщает «Звездач».

Отмечается, что Евгений успешно управляет бизнесом. Его компания ООО «Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко"» за последний год значительно продвинулась: доходы увеличились до 57 миллионов рублей, а выручка составила 111 миллионов. Для сравнения: в предыдущем году прибыль была на уровне 13 миллионов.

Ранее Евгений Плющенко сообщил, что мать фигуристки Елены Костылевой Ирину выселили с территории «Ангелов Плющенко» по просьбе дочери и мужа. До этого Ирина сообщила в соцсетях, что ее выселили с территории академии. Она пояснила, что нашла приют у друзей на даче.

Олимпийский чемпион уточнил, что женщина не купила этот дом, не оплатила в нем проживание. Он добавил, что ребенок не остался на территории академии один – Лена по-прежнему проживает со своим отцом.