Порванную футболку Марадоны продали на аукционе

Игровая футболка аргентинского нападающего Диего Марадоны продана за чуть более чем 150 тысяч евро на аукционе Matchday Football Auctions, сообщает Mundo Deportivo.

В этой футболке Марадона сыграл за «Барселону» в финале Кубка Испании 1984 года против «Атлетика» из Бильбао (0:1). После матча завязалась драка, в результате которой аргентинцу порвали форму.

— Футболку в раздевалке подобрала сотрудница прачечной из отдела экипировки клуба. Поскольку ее было невозможно отремонтировать, она сохранила форму в качестве сувенира. Спустя годы она подарила футболку знакомому мужчине, а затем по наследству она перешла к его сыну. Это сокровище оставалось в семье четыре десятилетия, пока владелец не решил выставить футболку на аукцион. Повреждения делают майку уникальной, поскольку разрыв ткани, его протяженность и форма являются гарантией подлинности, — говорится в описании лота.

Футболка продана за 123,6 тысячи евро, с учетом комиссии в 23% общая стоимость составила 152,2 тысячи. Она стала самой дорогой среди клубных футболок Марадоны, проданных на аукционе.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.