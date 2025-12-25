Глава УАФ Шевченко призвал исключить из ОИ страны, находящиеся на стороне России

Газета.Ru

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко подверг критике решение международных спортивных организаций о допуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры — 2026 и заявил о необходимости наказания за содействие России. Его слова приводит Dagens Nyheter.

На Украине призвали отстранить от ОИ страны, находящиеся на стороне России
© Global Look Press
«Все страны, находящиеся на стороне России, должны быть исключены. Пока продолжаются военные действия, мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — заявил он.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее двукратный чемпион России сменил спортивное гражданство.

Главное сейчас
Главное сейчас