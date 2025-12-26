Свищев: призывы отстранить партнеров России выглядят отчаянием

Призывы украинских функционеров к санкциями в отношении партнеров России после возобновляющегося допуска российских спортсменов к соревнованиям не находят понимания и выглядят как жест отчаяния. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко призвал подвергнуть санкциям и отстранить от выступления на спортивных соревнованиях представителей стран, поддерживающих Россию.