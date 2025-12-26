Шевченко о допуске спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду: «Поддерживающие Россию страны должны быть исключены»

Президент УАФ Андрей Шевченко недоволен тем, что спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпийских играх 2026 года.

Шевченко недоволен возможным участием спортсменов из России и Беларуси в ОИ
«Все страны, поддерживающие Россию, должны быть исключены, пока продолжается конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘). Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», – заявил Шевченко в интервью Dagens Nyheter.
