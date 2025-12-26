Шевченко недоволен возможным участием спортсменов из России и Беларуси в ОИ

Шевченко о допуске спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду: «Поддерживающие Россию страны должны быть исключены»
Президент УАФ Андрей Шевченко недоволен тем, что спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпийских играх 2026 года.
«Все страны, поддерживающие Россию, должны быть исключены, пока продолжается конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘). Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», – заявил Шевченко в интервью Dagens Nyheter.
Шевченко о допуске спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду: «Поддерживающие Россию страны должны быть исключены»
Аморим о трансферах: «У «МЮ» есть план, и мы будем его придерживаться. Если сможем, подпишем игрока, который станет будущим клуба»
Давыденко прогнозирует, что Джокович завершит карьеру в 2026 году
Шевченко о допуске спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду: «Поддерживающие Россию страны должны быть исключены»
Аморим о трансферах: «У «МЮ» есть план, и мы будем его придерживаться. Если сможем, подпишем игрока, который станет будущим клуба»
Давыденко прогнозирует, что Джокович завершит карьеру в 2026 году