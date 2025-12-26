Свищев отреагировал на призыв Шевченко отстранить Россию и Беларусь от ОИ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова Андрея Шевченко об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее президент УАФ заявил, что спортсменов из России и Беларуси нужно отстранить от участия в Олимпийских играх 2026 года.