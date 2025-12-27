Футболиста ЦСКА избили толпой и расстреляли в Подмосковье

Бывший футболист молодежного ЦСКА Лайонел Адамс получил пулевое ранение и был избит в буфете «ДеньНочь» в Звенигороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Канал утверждает, что нападению на футболиста предшествовала словесная стычка. Затем на него набросились 10 человек и начали бить. Один из них достал пистолет и выстрелил в Адамса.

Очевидцы вызвали скорую помощь, спортсмена экстренно госпитализировали. В больнице у потерпевшего обнаружили пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

Лайонел Адамс, которому сейчас 31 год, выступал за молодежный ЦСКА, красноярский «Енисей», КАМАЗ (Набережные Челны). Вызывался в молодежную сборную России. Спортсмен также играл в клубах Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Испании.