Ветеран ЦСКА рассказал о состоянии Алдонина, который борется с раком

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев заявил, что его бывший одноклубник Евгений Алдонин, который борется с раком, держится бодро. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своем состоянии — он бодрячком. Надеюсь, все будет хорошо, и мы увидим Евгения и на падел-кортах, и на футболе».

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин заявил, что шансы справиться с заболеванием есть.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».