Глава Союза биатлонистов России попал на «Миротворец»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров и тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, об этом свидетельствуют данные ресурса.

Им вменяется в вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечается, что Майгуров и Максимова в 2025 году встречались с директором центра спортивной подготовки сборных команд России (тогда — исполняющим обязанности директора) Романом Гришиным.

Двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира по биатлону Майгуров возглавляет СБР с 2020 года.

* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.