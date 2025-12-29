Подозреваемые по делу о ставках в турецком футболе отправлены в суд

Двадцать шесть подозреваемых по делу о ставках на футбольные матчи предстанут перед судом в Турции, сообщает Haberler.

Ранее было объявлено, что сотрудники полиции провели обыски в 11 провинциях и задержали 26 из 29 подозреваемых, включая 14 футболистов, бывшего вице‑президента «Галатасарая» Эрдена Тимура, офицера полиции, вице‑президента «Эюспора» Фатиха Кулаксиза и директора по международным отношениям и национальным командам Турецкой футбольной федерации (TFF) Бугра Джема Имамоглуллара.

26 подозреваемых пройдут медицинский осмотр и будут доставлены в суд. Тимур подозревается в нарушении нескольких законов, в том числе о предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности и регулировании ставок и азартных игр в футболе и других спортивных соревнованиях.

Ранее в турецком футболе разгорелся скандал, связанный со ставками, были отстранены 149 арбитров и помощников. СМИ сообщали, что около 600 футболистов будут вызваны для дачи показаний.