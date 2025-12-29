Лыжница Степанова сравнила футболиста Сафонова с Овечкиным

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в эфире «Матч ТВ» заявила, что футболиста «ПСЖ» Матвея Сафонова можно сравнить по результатам с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

© Соцсети

В апреле Овечкин забил 895‑й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Уэйна Гретцки (894), выйдя на чистое первое место по этому показателю в истории лиги. На данный момент на счету россиянина 912 голов.

Сафонов в декабре помог «ПСЖ» одержать победу в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». Голкипер отразил четыре удара подряд в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. Ранее вместе с клубом голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.