Дмитрий Тарасов задолжал налоговой

В СМИ появилась информация о том, что футболист Дмитрий Тарасов имеет долг перед налоговой службой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Звездач».

Согласно информации источника, Тарасов должен налоговой 243 тысячи рублей. Эти деньги спортсмен задолжал из-за налогов по его ИП.

Издание также сообщает, что сам Тарасов опубликовал в социальных сетях видео со своей тренировки по боксу. Он пожелал подписчикам хорошего дня, а также заявил, что это его последняя тренировка в 2025 году.

Напомним, что ранее у Тарасова уже были проблемы с налоговой службой. В 2023 году его обвинили в неуплате риелторам за услуги по продаже квартиры в Москве.