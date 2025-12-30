Президент РФС Дюков выступил за продажу пива на стадионах

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался относительно возможного возобновления продажи пива на спортивных аренах.

«Пиво можно купить практически везде: в театрах, кинотеатрах, парках. Но на футбольных матчах пить пиво запрещено. По сути, запрет пива на стадионах – это определённая дискриминация. В том, что кто-то выпьет на матче кружку пива, не вижу ничего страшного. Клубы от этого также выиграют финансово», – заявил Дюков.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв сообщил о принципиальном решении разрешить продажу пива на спортивных мероприятиях по итогам совещания в правительстве.

В России запрет на реализацию пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Ему предшествовало введение ограничений на рекламу этого напитка на стадионах и телевидении в 2004 году. Исключение было сделано лишь в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.