Губерниев ответил фигуристу Галлямову

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания чемпиона мира в парном катании Александра Галлямова в его адрес.

После чемпионата России Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки:

«Это настолько подло. Больная на всю голову. Засветим ее номер, чтобы и она звонки получала?» Губерниев тогда посоветовал фигуристу ставить мобильный телефон в режим «не беспокоить».

Сегодня Галлямов в интервью «Советскому спорту» заявил: «Не Губерниеву, известному хайпожору, учить меня пользоваться телефоном».