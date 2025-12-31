Известный тренер назвал самый запоминающийся момент 2025 года

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал главным событием 2025 года то, что Международный олимпийский комитет (МОК) смягчил свою позицию по отношению к России, передает Vprognoze.ru.

«Трудно дать однозначную оценку, но можно констатировать: Олимпийский комитет в определённой мере смягчил свою позицию по отношению к нам. Это, безусловно, отрадно — если, конечно, за этим не скрывается лицемерие», — сказал Плющев.

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.