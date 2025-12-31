«Пусть будет мирное небо». Грицюк опубликовал поздравление с наступающим Новым годом

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк обратился к подписчикам своего канала в честь наступающего Нового года.

«Привет всем поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю провести этот вечер с близкими и родными вам людьми, сохраняйте это тепло и уют в своем доме. Пусть Новый год принесет вам море позитивных эмоций, загадывайте желания под бой курантов и много путешествуйте, пусть все ваши желания исполнятся. Ну и, конечно, крепкого здоровья, и пусть будет мирное небо надо головой. Всех обнимаю, а нам побед», — написал Грицюк в телеграм-канале.

В ночь с 30 на 31 декабря Грицюк вместе с «Дэвилз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (0:4).