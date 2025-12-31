Губерниев посоветовал россиянам в 2026 году брать пример с него

Яркими событиями уходящего 2025 года стали победы российских атлетов, от будущего года остается ждать возвращения на состязания российского флага и гимна, сказал НСН Дмитрий Губерниев.

© nsn.fm

Главным достижением уходящего года стало то, что российские спортсмены возвращаются на международные турниры, это стимулирует и детей заниматься спортом. Об этом НСН заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Уходящий 2025 год запомнился болельщикам победами российских спортсменов, а также тем, что атлеты из России начали возвращаться на международные старты, отметил комментатор.

«Летом мы видели успехи наших пловцов, победы наших дзюдоистов, фехтовальщиков, синхронистов, гимнастов. В таких трудных условиях мы все-таки выступаем. Отрадно, что российские лыжники получили возможность отбираться на Олимпиаду. Радует и то, что российский спорт дарит надежду юным атлетам. Очень хочется, чтобы наши дети росли под мирным небом, любили большую страну и продолжали развиваться», — сказал Губерниев.

Собеседник НСН признался, что ждет от 2026 года мира, интереса к культуре, а также флага и гимна для спортсменов.

«Конечно, хочется, чтобы наступил мир, чтобы люди были счастливы, чтобы вернулись наши спортсмены, чтобы мы продолжали политику прекрасной, открытой всему миру большой России. А в спорте я жду допуска наших спортсменов, флаг и гимн обязательно вернем — сомнений в этом нет. Важно и то, чтобы мы все не забывали о культуре, продолжали читать книги, ходить в театры, обязательно занимались спортом, то есть брали пример с меня», — добавил он.

Поздравляя россиян с Новым годом, Губерниев процитировал известную песню «Ни о чем не жалей» Руслана Горобца. «Желаю всем в наступающем году, как в песне Руслана Горобца, которую мы с удовольствием исполняем с GUBER BAND, в океане надежд причалить к своей мечте! Мира, здоровья, и помните, друзья: наши спортсмены всех победят!» — подытожил он.

