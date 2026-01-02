Водителю боксера Джошуа предъявлены обвинения после ДТП в Нигерии

46-летнему Адени Моболаджи Кайоде было предъявлено обвинение в мировом суде Сагаму после ДТП с участием бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Кайоде находился за рулем автомобиля, в котором был Джошуа.

По информации СМИ, причиной аварии стало превышение водителем внедорожника, где находится боксер, разрешенной скорости на участке трассы в Нигерии. После этого автомобиль потерял управление и врезался в грузовик, стоявший на обочине. Спортсмен получил незначительные повреждения, в то время как два других участника ДТП не выжили — позднее стало известно, что это были близкие друзья боксера и члены его команды.

19 декабря Джошуа провел выставочный бой против блогера Джейка Пола. Поединок, который состоялся в рамках вечера бокса в Майами, завершился в шестом раунде техническим нокаутом от британского боксера. Для Пола это поражение стало вторым за карьеру при 12 победах. В активе британца — 28 побед при четырех поражениях.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. Он победил девять бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Летом 2025 года он перенес операцию на локте, которая была необходима после его последнего поражения от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года.