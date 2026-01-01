Россиянин выиграл 3,3 млн рублей, поставив 1 млн на матч «Интера»

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1 миллион рублей на матч 17-го тура чемпионата Италии по футболу между "Интером" и "Аталантой". Об этом пишет "РБ Спорт".

Болельщик поставил на то, что в матче будет забито менее двух мячей. Коэффициент на это событие составлял 3,30. "Интер" одержал победу со счетом 1:0, и фанатская ставка сыграла, что принесло болельщику 3,3 миллиона рублей. Чистый выигрыш составил 2,3 миллиона.

Матч между "Интером" и "Аталантой" состоялся 28 декабря, единственный мяч забил Лаутаро Мартинес на 65-й минуте. Игра прошла на стадионе "Джевисс — Атлети Адзурри д'Италия" в Бергамо (Италия).

"Интер" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 36 очков в 16 матчах, идущий вторым "Милан" отстает от лидера всего на один балл, сыграв такое же количество встреч. "Аталанта" с 22 очками в 17 играх располагается на десятой строчке в Серии А.