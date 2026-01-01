Кирилл Комбаров: бомжей в Майами не больше, чем в Москве

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров сравнил уровень жизни в Майами и Москве. Ранее Комбаров рассказал, что переехал жить в США.

— К чему не привыкли до сих пор? Часто показывают, что бомжи на каждом углу спят.

— Бомжей на улице практически нет, в Майами их не больше, чем в Москве.

— По качеству жизни сравните Москву и Майами.

— Примерно одинаково, но по инфраструктуре, сервису и всем бытовым моментам лучше Москвы города не видел. Зато здесь нет пробок (смеётся).

— Иностранцы приезжают и говорят: Москва — один из самых красивых городов мира, технически развитый и современный. При этом такое мнение у россиян встречается куда реже. Не ценим своё?

— Так считают только те люди, которые мало путешествуют, мало что видят. Не берём заграницу, даже чтобы понять, как живут в центральной России, нужно поехать туда, пообщаться с местными жителями и уже формировать свое мнение исходя из увиденного собственными глазами. Если же слушать кого-то или смотреть телевизор, объективной оценки не будет, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».