«Очень памятно выпил кофейку»: Смолов об итогах 2025 года

Российский нападающий Федор Смолов в своем Telegram-канале подвел итоги года, упомянув свою драку в ресторане «Кофемания».

«В мае очень памятно выпил с утра кофейку. С тех пор предпочитаю чай», — написал он.

28 мая 2025 года Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Позже жена спортсмена Карина Истомина в своем Telegram-канале заявила, что ее муж долгое время подвергался буллингу и не совладал с эмоциями.

Смолов покинул «Краснодар» после завершения сезона-2024/25. Вместе с командой он стал чемпионом России, однако с тех пор он не нашел себе новый клуб. За время перерыва он выступил за медийную команду «Broke Boys».