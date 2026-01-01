Фетисов объяснил, почему хоккеисты пили меньше футболистов

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что хоккеисты ЦСКА раньше по 11 месяцев в году проводили в изоляции на сборах. Поэтому говорить о каких-то серьезных нарушениях спортивного режима, по его мнению, не имеет смысла.

Ранее экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил агентству, что в годы его карьеры некоторые хоккеисты ЦСКА, в отличие от футболистов команды, могли выпивать "до потери пульса". Пономарев выступал за армейский клуб с 1962 по 1969 год.

«Мы в ЦСКА по 11 месяцев в году сидели на сборах под присмотром (тренеров), - сказал Фетисов, выступавший за ЦСКА в 1974-1989 годах. - В отличие от футболистов, которые жили дома». «Мы проводили тогда по 100 игр за сезон», - подчеркнул он.

«Я не понимаю, откуда возникают эти разговоры», - прокомментировал легенда советского хоккея. «Может быть, в 60-е годы такое и было, - пояснил Фетисов. - Но в наши годы – нет».