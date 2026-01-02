«Обычным людям не понять»: экс-вратарь Нигматуллин о потере 120 млн рублей

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что потерял 120 миллионов рублей, из-за мошенничества со стороны бывшей супруги Елены. Его слова приводит РИА Новости.

Во время бракоразводного процесса женщина забрала себе 120 млн рублей, которые были получены от проданной в Москве квартиры.

"Все, что нажито твоим непосильным трудом, в один миг забрали. Но общая масса начала злорадствовать по этому поводу. Я понял, что изливать душу общественности не стоит. Поймут единицы. Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 миллионов, на которые ты работал всю жизнь", - поделился он.

С Еленой в официальном браке он прожил с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель. Бракоразводный процесс продолжается, бывшие супруги делят имущество. В конце ноября 2025 года 51-летний Нигматуллин вновь женился - его избранницей стала 23-летняя модель и телеведущая Эвелина Сынча.

Экс-вратарь Нигматуллин: считал свою будущую жену слишком молодой для себя

Помимо московских "Спартака" и "Локомотива", Нигматуллин успел поиграть в Италии за "Салернитану" и "Верону". Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского "Маккаби Ахи". После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между "Локомотивом" и ЦСКА.