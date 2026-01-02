Журова считает, что МОК будет непросто быстро вернуть флаг россиянам

Международному олимпийскому комитету (МОК) с организационной точки зрения будет непросто быстро снять ограничения с российских спортсменов после окончания специальной военной операции. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, даже если между Россией и Украиной будут достигнуты мирные соглашения.

"Нет, удивления не вызывает. Вообще, на самом деле, это неправильно. Видимо, она понимает, что за месяц подписать мирное соглашение - это сложно. За месяц, будучи политиком, хоть спортивным, но политиком, это непросто чисто организационно, поэтому обсуждать она это и не собиралась. Наверное, она будет считать, что это юридически сложно", - сказала Журова.

19 сентября МОК сообщил о том, что россияне и белорусы будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.