Мария Шарапова показала, как проводит время с сыном

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию со своим сыном Тео.

«Не хотела бы находиться нигде больше, чем в поисках крабов в лужах вместе с тобой», — написала Шарапова.

© Соцсети

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.