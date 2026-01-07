Бодибилдерша из «Очень страшного кино» скончалась в 62 года

Бодибилдерша Джейн Трка, сыгравшая учительницу физкультуры мисс Самец в фильме «Очень страшное кино», скончалась на 63-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Сын Джейн Трка подтвердил TMZ, что его мать скончалась 12 декабря в Сан-Диего. СМИ узнали о ее смерти только в январе 2026-го.

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что подруга бодибилдерши звонила ей несколько раз, но на звонки никто не ответил. Подруга забеспокоилась и пошла к Джейн домой, чтобы проверить, все ли с ней в порядке, - и обнаружила ее без сознания на кухне. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали смерть женщины.

Судебно-медицинский эксперт из Сан-Диего заявил TMZ, что причина смерти пока не установлена. Сын Джейн не знает о каких-либо заболеваниях, которые могли бы стать причиной смерти его матери.

В 80-х годах Джейн Трка активно участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, прежде чем получить свою первую роль в кино 2000 году - в комедии «Очень страшное кино», пародирующей известные фильмы ужасов. После этого в карьере Трки было еще несколько ролей в кино, съемки для фитнес-журналов и работа риелтором в Калифорнии.