Польшу лишили чемпионата Европы по тяжелой атлетике за отказ выдавать визы россиянам

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) лишила Польшу права проведения чемпионата континента среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир должен был пройти с 23 по 30 сентября в Любине. Принимающая сторона отказалась предоставить необходимые гарантии для визового доступа спортсменам из России и Белоруссии, из-за чего EWF лишила Польшу турнира.

В организации отметили, что выступают против выставления политических барьеров для участников соревнований. Чемпионат Европы был перенесен в Албанию.

В октябре президент EWF Астрит Хассани отправил письмо главе Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Он предложил вернуть флаг и гимн российским и белорусским спортсменам.