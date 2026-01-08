EWF: Юниорский ЧЕ в Польше отменили из-за невыдачи виз россиянам и белорусам

Дегтярев об отмене юниорского чемпионата Европы в Польше: «Здравые силы в мировом спорте все еще есть, и мы приветствуем решение EWF»
Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) отменила чемпионат Европы среди юниоров в Польше из-за проблем с выдачей виз российским и белорусским спортсменам. Турнир для спортсменов до 23 лет должен был пройти в 2026 году в польском Люблине, но принимающая сторона не смогла предоставить гарантии визового доступа для спортсменов из РФ и Беларуси.
«Ограничения против российских спортсменов со стороны некоторых стран и спортивных федераций носят откровенно дискриминационный характер. Наших атлетов не пускают на соревнования только потому, что они русские.
Так в прошлом году случилось в Польше на чемпионате по плаванию, куда не попали наши спортсмены, имевшие все допуски от World Aquatics.
Тем не менее, здравые силы в мировом спорте все еще есть, и мы приветствуем решение исполнительного совета Европейской федерации тяжелой атлетики о переносе из Польши в Албанию чемпионата Европы среди юниоров, потому что Варшава не может гарантировать выдачу виз для юных атлетов из России и Белоруссии.
В этом году наши юные тяжелоатлеты по решению исполкома МОК уже должны выступать под национальным флагом и с гимном», — сказал Дегтярев.
