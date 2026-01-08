ФСБ: Даниила Касаткина обменяли на осужденного за шпионаж француза Винатье*

Задержанный во Франции баскетболист Даниил Касаткин возвращен в Россию. Его обменяли на шпиона, задержанного в РФ, сообщает ФСБ.

© vtb-league.com

В сообщении спецслужбы сказано, что 8 января 2026 года возвращен на Родину гражданин РФ, баскетболист Даниил Касаткин. Ранее он был задержан во Франции, власти которой намеревались экстрадировать россиянина в США, но передумали, когда им предложили обмен на французского гражданина, уличенного в шпионаже.

«Д. Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье Лорана Клода Жана-Луи*, 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» («Centre for Humanitarian Dialogue»), осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера», — говорится в сообщении.

Осенью 2024 года Винатье* был осужден Замоскворецким райсудом на три года лишения свободы за то, что не предоставил в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иноагентов. По данному делу его помиловал президент РФ.

Весной 2025 года решением Лефортовского районного суда г. Москвы Винатье был арестован по обвинению в шпионаже. ФСБ установила, что он «по заданию Федеральной службы разведки Швейцарии собирал и передавал сведения в области военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, планов боевой и мобилизационной подготовки войск, воинских формирований и органов Российской Федерации».

Все эти данные могли быть использованы против безопасности России.

Уголовное дело по статье о шпионаже в отношении Винатье прекращено «в связи с его деятельным раскаянием».

Российский баскетболист Даниил Касаткин, выступавший в Единой лиге за МБА-МАИ, был задержан во французском аэропорту по запросу властей США. Американцы обвинили его в связях с хакерской группировкой. Суд Парижа решил экстрадировать спортсмена в США.

*Признан иностранным агентом в России по решению Министерства юстиции РФ.