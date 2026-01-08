СБУ получила дело трех девушек за исполнение русских песен в автомобиле в Киеве

В Киеве полиция задержала трех девушек за исполнение российских песен в автомобиле и передала материалы дела в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". Девушки в возрасте 21, 22 и 24 лет выложили в соцсети видео, на котором они едут по столице и поют композиции "Москва никогда не спит" и "Матушка-земля". После того как запись получила распространение, полиция их разыскала и составила административные протоколы о мелком хулиганстве. "Девушки ездили на автомобиле по столице, слушая провокационную российскую музыку и подпевая враждебным исполнителям", — пояснили в полиции Киева. В ноябре прошедшего года в Одессе сотрудники полиции приехали в ночной клуб Palladium из-за песни, написанной на русском языке. Диджей включил трек "Гламур" исполнителей nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Wipo. В этот момент в клубе находились сотни посетителей. Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале раскритиковал произошедшее.