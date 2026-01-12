Бывший голкипер Доминик Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий американцев в Венесуэле.

© Чемпионат.com

«Я поддерживаю [возможное лишение США чемпионата мира]. То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это способствует легализации её преступлений», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для США.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в трёх странах: Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.