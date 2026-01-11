«Мне уже тяжело идти»: Емельяненко нужен миллион долларов на лечение

«Мне уже тяжело идти»: Александру Емельяненко нужен миллион долларов на лечение
Спортсмен и боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что ему требуется один миллион долларов на лечение позвоночника. Он уточнил, что доктор назначил ему «сумасшедше дорогие» уколы, которые нужно заказывать из Южной Кореи.
—На длинные расстояния мне уже тяжело идти. Мне нужно на что-то опереться... Сейчас буду думать, как вылечить спину, привести себя в порядок. Это единственный вариант, — рассказал Емельяненко в интервью «The КастаПодкаст».
Прошлой весной спортсмен рассказал, что ему провели операцию, после которой он начал проходить курс реабилитации, передвигаясь в инвалидном кресле.
По словам бойца, у него разошлись межпозвоночные диски, и там образовалась грыжа, которая «полностью передавила» спинной мозг, в результате чего у спортсмена отнялись ноги.
Из-за проблем со здоровьем Емельяненко пришлось отменить бой-реванш с блогером Артемом Тарасовым, который должен был состояться 29 марта.
Еще в июне боец рассказал, что перенесет еще одну операцию. Спортсмен заявил, что сделал снимок МРТ, в результате которого у него обнаружили грыжу в поясничном отделе.