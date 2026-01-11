«Мне уже тяжело идти»: Емельяненко нужен миллион долларов на лечение

Спортсмен и боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что ему требуется один миллион долларов на лечение позвоночника. Он уточнил, что доктор назначил ему «сумасшедше дорогие» уколы, которые нужно заказывать из Южной Кореи.

© Вечерняя Москва

—На длинные расстояния мне уже тяжело идти. Мне нужно на что-то опереться... Сейчас буду думать, как вылечить спину, привести себя в порядок. Это единственный вариант, — рассказал Емельяненко в интервью «The КастаПодкаст».

Прошлой весной спортсмен рассказал, что ему провели операцию, после которой он начал проходить курс реабилитации, передвигаясь в инвалидном кресле.

По словам бойца, у него разошлись межпозвоночные диски, и там образовалась грыжа, которая «полностью передавила» спинной мозг, в результате чего у спортсмена отнялись ноги.

Из-за проблем со здоровьем Емельяненко пришлось отменить бой-реванш с блогером Артемом Тарасовым, который должен был состояться 29 марта.

Еще в июне боец рассказал, что перенесет еще одну операцию. Спортсмен заявил, что сделал снимок МРТ, в результате которого у него обнаружили грыжу в поясничном отделе.