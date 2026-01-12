Багаж спортсменов, прилетающих на ОИ, будут досматривать допинг-офицеры

Допинг-офицеры будут досматривать багаж спортсменов, прилетающих на Олимпиаду-2026

Допинг-офицеры будут досматривать в аэропортах багаж участников Олимпийских игр на наличие запрещенных препаратов.

Об этом сообщает Inside the Games.

Ранее подобная мера на Олимпиадах не применялась.

Генеральный директор Международного антидопингового агентства (ITA) Бенджамин Коэн заявил, что основная цель – «нанести превентивный удар: изъять запрещенные вещества до того, как они смогут проникнуть на территорию Игр».

«Мы должны быть готовы к проверке конкретных веществ, конкретных спортсменов, в конкретный момент. Сейчас мы работаем над соглашением с итальянской таможней и Министерством юстиции страны, которое позволит досматривать багаж прибывающих делегаций», — сказал Коэн.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

