«Если есть возможность»: Валуев о показе Олимпийских игр в России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что при возможности зимние Олимпийские игры — 2026 обязательно нужно показывать в России. Его слова приводит Sport24.

© State Duma Russia/Global Look Press

«Стоит ли транслировать предстоящую Олимпиаду в России? Считаю, что если у нас есть такая возможность, Олимпийские игры в Милане обязательно нужно показать в нашей стране», — сказал Валуев.

7 января появилась информация, что Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не отвечает на запросы российских вещателей по вопросу показа Олимпиады 2026 года.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, будет ли она смотреть Олимпиаду.