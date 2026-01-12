Охранник строительной площадки ОИ не пережил морозную ночь

Охранник на строительной площадке рядом с объектом зимних Олимпийских игр 2026 года в горном курортном городе Кортина-д'Ампеццо не смог пережить морозную ночь, сообщает AP/

Министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини призвал к полному расследованию обстоятельств произошедшего.

Организаторы Олимпиады сообщили, что у мужчины произошел сердечный приступ.

«Имеющаяся у нас информация свидетельствует о том, что мужчина не выжил по естественным причинам, это был сердечный приступ. Мы проводим расследование», — заявил Андреа Варнье, генеральный директор Фонда Milano Cortina 2026.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.