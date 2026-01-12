Ротенберг о 90-летии спортивного общества «Локомотив»: «Этот путь проложен победами, навсегда останутся в памяти сотни медалей. Только «Локо», только победа!»
«Локомотив» объявил 2026-й год юбилейным.
Сегодня, 12 января, исполнилось 90 лет со дня основания спортивного общества «Локомотив».
«В 2026-м сходятся десятки важных дат в нашей истории: первые матчи, первые голы, первые трофеи, стадионы, выезды болельщиков, дни рождения знаковых личностей и многое другое. Все то, что сформировало «Локомотив». В течение года мы будем регулярно возвращаться к разным историческим вехам – в видео, публикациях и клубных проектах. В фокусе остаются и более ранние периоды, и последующие десятилетия: от первых железнодорожных команд и КОР до современных побед и международных турниров», – говорится в сообщении «Локомотива».
Гендиректор «Локомотива» Борис Ротенберг также поздравил болельщиков.
«Хочу поздравить наше прославленное российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» с 90-летием! Этот путь проложен победами и высокими достижениями. Спортивное общество «Локомотив» умело объединило физкультуру и профессиональный спорт. Навсегда останутся в нашей памяти сотни медалей, завоеванных железнодорожниками на международной арене – Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Мы гордимся взаимосвязью спорта высших достижений и инициатив, связанных с различными соревнованиями. Важно отметить, что турнир «Локобол» – это большой праздник футбола для всех детей нашей страны. «Локомотив» многогранен, тем и интересен российскому спортивному сообществу, потому что мы – одна семья. Желаю нашему спортивному обществу долголетия и процветания. С днем рождения, «Локомотив»! Только «Локо» – только победа!» – приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».
