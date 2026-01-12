Бывшего президента «Аяччо» застрелили на похоронах матери

Бывший президент французского футбольного клуба «Аяччо», а также экс-лидер корсиканских националистов Ален Орсони был застрелен на похоронах матери. Об этом сообщает Le parisien.

Пуля попала Орсони прямо в сердце. Ему был 71 год.

Убийство произошло во время похорон матери Орсони в Южной Корсике. Согласно версии следствия, мужчину застрелили из длинноствольного ружья с большого расстояния. При этом, в 2008 году Орсони уже пережил покушение.

Орсони стал известен не только из-за своей спортивной деятельности. После обучения в Париже он стал одним из лидеров Корсиканского национального фронта освобождения, позже он основал «Движение за самоопределение». Кроме того, семью Орсони связывают с криминальными кругами — сын экс-президента «Аяччо» стал видной фигурой в корсиканской организованной преступности, и сейчас отбывает заключение за попытку убийства.