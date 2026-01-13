МОК отреагировал на действия США в Венесуэле

Пресс‑служба Международного олимпийского комитета (МОК), отвечая на вопрос «Матч ТВ» о действиях США в Венесуэле, заявила, что организация не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами.

© Матч ТВ

В начале января американские военные нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президент южноамериканского государства Николас Мадуро был схвачен и вывезен из страны.

— Как МОК оценивает действия США в Венесуэле? Могут ли Соединенные Штаты быть отстранены от участия в каких‑либо соревнованиях по этому поводу, включая Олимпийские игры 2026 года?

— В мире, сотрясаемом конфликтами и разногласиями, Международный олимпийский комитет твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции. Это лежит в самой основе Олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма. Это было вновь подчеркнуто исполнительным комитетом МОК в сентябре 2025 года.

Как глобальная организация, МОК должен управлять сложной реальностью. На каждых Олимпийских играх МОК должен учитывать текущий политический контекст и последние события в мире. Мы всегда успешно справлялись с этим. Способность объединять спортсменов, независимо от их происхождения, имеет основополагающее значение для будущего основанного на ценностях, по‑настоящему глобального спорта, способного вселять надежду в мир.

Фетисов о захвате Мадуро: «Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов»

По этой причине МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, поскольку это выходит за рамки нашей компетенции. Это сфера политики. Наша роль заключается в обеспечении возможности участия спортсменов в Олимпийских играх, независимо от их происхождения.

На Играх в Париже 2024 года спортсмены из всех 206 национальных олимпийских комитетов и Олимпийская команда беженцев приняли участие в своих видах спорта на олимпийских объектах и ​​мирно жили вместе в Олимпийской деревне, несмотря на сложную международную геополитическую ситуацию, — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе МОК.