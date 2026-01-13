В Госдуме объяснили разницу в подходе МОК к санкциям в отношении России и США

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов объяснил разницу в подходе Международного олимпийского комитета (МОК) к санкциям в отношении России и США. Его слова приводит РИА Новости.

Хамитов назвал решения МОК продуктом сиюминутной конъюнктуры. По мнению депутата, олимпийские чиновники проявляют двойные стандарты в отношении разных стран. Он усомнился в профессионализме функционеров, распоряжающихся судьбами атлетов по собственному усмотрению.

Ранее в МОК заявили, что санкции против Олимпийского комитета России связаны с его решением включить в свою структуру олимпийские комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В МОК подчеркнули, что даже с учетом военной операции Вашингтона в Венесуэле ситуации США и России нельзя ставить в один ряд.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.